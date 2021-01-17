Иерусалим, , 11:57 — REGNUM Легкий лицевой паралич после прохождения вакцинации от COVID-19 препаратом американской компании Pfizer испытали 13 жителей Израиля. Об этом 17 января сообщает израильское издание Ynet со ссылкой на минздрав страны.

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Согласно данным ведомства, с начала недели лицевой паралич наблюдался у 13 пациентов, при этом врачи в системе здравоохранения подсчитали, что практически количество такого рода эффектов больше.

В то же время, несмотря на такой эффект, минздрав порекомендовал ввести данным пациентам вторую дозу данного препарата.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в министерстве здравоохранения Израиля сообщили, что первую дозу вакцины в стране получили уже около двух миллионов человек.