Ростов-на-Дону, , 11:48 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки скончались 11 пациентов, находившиеся на лечении от COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 17 января.

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Не смогли победить коронавирус три женщины в возрасте от 54 до 83 лет и восемь мужчин в возрасте от 40 до 79 лет. Все пациенты имели ряд хронических заболеваний.

С начала пандемии в Ростовской области зарегистрировано 2 тыс. 334 летальных исхода среди пациентов с коронавирусом.

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