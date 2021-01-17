Алма-Ата, Казахстан, , 11:42 — REGNUM В Казахстане участник группы «МузАРТ» Мейрамбек Беспаев госпитализирован с коронавирусной инфекцией в одно из медицинских учреждений города Алма-Ата. Об этом 17 января со ссылкой на директора группы «МузАРТ» Ерлана Жунисбая сообщает Sputnik.

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По словам Жунисбая, Беспаеву стало резко плохо накануне днем, ему вызвали скорую.

«Сначала пневмония, а потом сказали коронавирус», — уточнил директор группы «МузАРТ» Ерлан Жунисбай, отметив, что в настоящее время самочувствие музыканта лучше.

«Вчера вечером разговаривал с ним. Он говорит, что сам не верил в эту болезнь. Хочет сказать спасибо врачам больницы №7 в Калкамане (микрорайон Калмакан в Алма-Ате — ИА REGNUM). Просит, чтобы казахстанцы понимали, насколько это опасно, сидели дома и не ходили по гостям», — подытожил Ерлан Жунисбай.

Напомним, по информации министерства здравоохранения Казахстана, по состоянию на 17 января в республике на лечении находятся 24 373 пациента с коронавирусной инфекцией, 6296 из них лечатся в стационарах медицинских учреждений, 18 077 — получают лечение амбулаторно. С начала пандемии в Казахстане зарегистрировали 168 096 случаев инфицирования SARS-CoV-2, которые были подтверждены лабораторными исследованиями и 46 831 случай, с отрицательным результатом тестирования на SARS-CoV-2.

Отметим, всентябре 2019 года музыкант Мейрамбек Бесбаев был назначен внештатным советником акима Алма-Аты по вопросам культуры. Певцу Мейрамбеку Беспаеву 44 года.