Москва, , 11:40 — REGNUM Обвиняемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть, блогер Станислав Решетников (известный под псевдонимом Reeflay) признан вменяемым. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на предварительные результаты психолого-психиатрической экспертизы.

В декабре 2020 года агентство ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что блогер Решетников будет направлен на комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. Отмечалось, что судмедэксперты должны определить психическое состояние обвиняемого на момент совершения преступления.

По данным Telegram-канала Mash, 17 января стали известны предварительные результаты психолого-психиатрической экспертизы, на основании которых блогер признан вменяемым.

Решетников был арестован в декабре 2020 года на два месяца по решению Раменского городского суда Московской области после того, как во время проводимого им эфира скончалась 27-летняя девушка. Блогер обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

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