Лондон, , 11:36 — REGNUM В настоящее время в Великобритании происходит серьезный кризис, с большой вероятностью грозящий распадом страны. Такое мнение высказал британский журналист Гевин Эсле в своей неизданной книге «Как заканчивается Британия — английский национализм и возрождение четырех наций», которую 17 января цитирует Daily Mail.

По словам автора книги, который родился в Шотландии и в настоящее время проживает в Лондоне, большинство шотландцев имеет несколько идентичностей, и жители данной части Британии чувствуют себя и шотландцами, и британцами, и европейцами.

В то же время, как считает Эсле, выход Великобритании из Евросоюза нанес удар по данной самоидентификации, и те из шотландцев, кто голосовал на референдуме 2014 года, голосовали против независимости Шотландии и желали остаться в ЕС, теперь готовы выступить за отделение от Британии.

«Большинство шотландцев испытывают отвращение от событий в Вестминстере с 2016 года, в особенности от Брексита и от того, в чем они видят некомпетентность Бориса Джонсона и его правительства», — написал в своей книге журналист.

При этом он напомнил слова премьер-министра Шотландии Николы Стерджен о том, что многие жители данной части Соединенного Королевства верят в то, что для их нации существует глубокий дефицит демократии и взгляды данного народа как на Брексит, так и на многие другие вопросы не учитываются. В результате, как отмечает Эсле, шотландцы готовы скорее покинуть Британию, нежели ЕС.

«Я пришел к убеждению, что Британия, возможно, действительно подходит к своему концу. Я слышу не тревожные звонки. Это похоронный звон», — говорится в книге журналиста.

При этом он утверждает, что правительство страны не сумело сплотить нацию даже во время пандемии коронавируса, указывает на серьезную децентрализацию борьбы с пандемией в разных частях государства и отмечает общую неоднородность страны на примере различий работы в разных частях Великобритании системы здравоохранения, образования, СМИ, а также на отличия в праве и даже разного статуса королевы в англиканской и шотландской церквях.

В то же время журналист подчеркивает несколько вариантов вероятных итогов кризиса в Великобритании.

«Один из них заключается в том, что в кипящей ярости английского национализма мы становимся свидетелями первых тихих предзнаменований о том, как закончится Британия. Вторая возможность — это недовольство окажется катализатором для переосмысления Великобритании как некоего еще неясного, но тем не менее вновь воссозданного Соединенного Королевства. Третий вариант — сохранение статус-кво, но после Брексита это уже невозможно», — считает Эсле.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что саммит стран «Большой семерки» в 2021 году состоится в Великобритании и пройдет в очном формате.