Брянск, , 12:54 — REGNUM Ещё 201 носитель коронавируса выявлен в Брянской области 17 января, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на шесть больше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения 387 человек.

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Всего в Брянской области подтверждено 26 тыс. 465 случаев заражения инфекцией. Завершили лечение выздоровлением 24 тыс. 372 человека.

Лаборатории провели 394 тыс. 165 исследований на коронавирус, в том числе 1708 тестов проверено за сутки.