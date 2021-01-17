Челябинск, , 11:32 — REGNUM В Челябинской области за 16 января выявили ещё 303 носителя коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

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С начала пандемии в регионе был подтверждёно 41 169 случай заражения. Выздоровели и выписаны пока 26 805.

Больных COVID-19 насчитывается 12 831. За последние сутки скончались 16 пациентов с коронавирусом, из них восемь от ковида. С начала пандемии от этого заболевания умерли уже 650 человек.