Белгород, , 12:53 — REGNUM В Белгородской области 17 января подтверждено 183 случая заражения коронавирусом, что на один больше, чем за предыдущие сутки. В стационарах находятся 1042 человека, в том числе 129 на ИВЛ, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в регионе выявлено 24 тыс. 952 носителя инфекции. Выздоровели 20 тыс. 554 человека, из них 48 пациентов выписаны за сутки. Лечатся амбулаторно 3058 человек, на самоизоляции 10 тыс. 677 граждан.

Зарегистрировано ещё три летальных исхода, в том числе скончался молодой человек 1992 года рождения. В целом от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 298 человек.