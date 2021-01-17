Белгород, , 12:49 — REGNUM В санатории Ставрополья 16 января отправилась первая группа детей из Белгородской области. Поправят здоровье школьники, переболевшие COVID-19, сообщает пресс-служба правительства региона.

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Соглашение об организации бесплатного зимнего отдыха для школьников подписали в декабре 2020 года врио губернатора Вячеслав Гладков и глава Ставропольского края Владимир Владимиров во время визита делегации в Белгородскую область. В первую очередь, в ставропольские санатории отправятся дети, переболевшие COVID-19. Укрепить здоровье после болезни помогут минеральные источники, развитая лечебно-диагностическая база, а также природа и разнообразные экскурсии. Отдых продлится 14 дней. В первой группе 354 ребёнка в сопровождении 32 педагогических и социальных работников.

Планируется, что в 2021 году на курортах Кавказских Минеральных Вод в три заезда смогут побывать около тысячи белгородских детей.