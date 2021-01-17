Якутск, , 11:23 — REGNUM Проверку по факту распространения жительницей Якутии в одном из мессенджеров недостоверной информации о чипировании сотрудников силовых ведомств в ходе проведения вакцинации от COVID-19 начала полиция. Об этом 17 января сообщили в МВД по республике Якутия.

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«Полицией проводится проверка в отношении уроженки Сунтарского района, которая распространила в одном из мессенджеров недостоверные сообщения о вакцинации от коронавирусной инфекции. Сотрудники полиции призывают граждан скептически относиться к непроверенной информации», — говорится в сообщении МВД региона.

Также уточняется, что распространившей недостоверную информацию грозит административная ответственность по статье «Распространение в СМИ, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшее угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан», что влечет наложение административного штрафа в размере от 30 до 100 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жительница Якутии в одном из мессенджеров написала на якутском языке, что представителей силовых структур будут вакцинировать и таким образом чипировать, после чего ни будут исполнять приказы словно роботы.