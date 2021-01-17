Москва, , 11:10 — REGNUM У переболевших COVID-19 пациентов могут возникнуть неврологические осложнения. Об этом 17 января рассказала невролог высшей категории и кандидат медицинских наук Неонила Фомина-Чертоусова в беседе с «Российской газетой».

Врач и пациент в госпитале для больных COVID-19 Александр Куликов © ИА REGNUM

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«Неврологические осложнения при коронавирусе еще мало изучены. Они могут появиться в острый период инфицирования. А могут быть отсроченные, то есть, возникать не сразу, а через какое-то время после исцеления от инфекции», — заявила она.

При этом Фомина-Чертоусова уточнила, что в данный момент никто не может сказать, станет ли перенесенное новое заболевание толчком к развитию тяжелых заболеваний головного мозга и предложила в данном вопросе надеяться на лучшее.

Кроме того, медик указала, что после перенесенного заражения коронавирусом у человека могут возникать проблемы с центральной нервной системой — ухудшается сон и наблюдается поражение мышц.

«Даже такое понятие появилось: ковидассоциируемые инсульты. Так как при инфицировании коронавирусом шанс получить инсульт больше— примерно на шесть процентов», — добавил она, уточнив, что таковой может произойти и через несколько недель после перенесенного нового заболевания или быть одним из его симптомов.

Помимо того, как рассказала Фомина-Чертоусова, у пациента с хронической сосудистой недостаточностью мозга и коронавирусом может начаться развитие деменции и могут появиться хронические сосудистые нарушения, сопровождающиеся сонливостью, апатией, судорогами или утратой сознания. Как считает врач, причиной этого является недостаточное получение мозгом кислорода из-за легочной недостаточности.

Также она указала, что из-за перенесенной инфекции могут возникнуть заболевания спинного мозга, у пожилых людей — обостриться болезнь Альцгеймера или Паркинсона, а у молодых — пострадать периферическая нервная система. В качестве примера, Фомина-Чертоусова рассказала о случае, когда у человека с коронавирусом внезапно онемели кисти рук и стопы ног. Вместе с тем, по ее словам, в группе риска находятся также люди с хроническими неврологическими болезнями, которые получают подавляющую иммунную систему терапию.

В то же время, врач дала совет следовать рекомендации врачей по основному диагнозу в случае, если человек с неврологическими заболеваниями заразился SARS-CoV-2. Кроме того, она указала, что необходимо соблюдать противоэпидемиологические правила и следить за своим здоровьем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главную ошибку при лечении COVID-19 в домашних условиях, могущую привести к фатальным последствиям, назвал 17 января врач и телеведущий Александр Мясников.