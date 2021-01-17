Москва, , 10:55 — REGNUM Количество осадков, выпавших в Москве 16 января, составило почти 30% от месячной нормы. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец РИА Новости.

Снегоуборочная техника вывозит снег Дарья Антонова © ИА REGNUM

Тишковец рассказал, что за 16 января в Москве выпало 12 миллиметров осадков. Общее количество осадков, выпавших в столице России с начала января, достигло 56 миллиметров, что составляет около 133% от нормы.

Эксперт отметил, что среднемесячная температура в Москве в январе 2021 года на 0,3 °C ниже нормы. При этом высота сугробов превышает средние показатели и соответствует пиковым значениям, которые обычно достигаются к началу марта.

Сотрудник центра погоды добавил, что жителей Москвы ожидает похолодание, пик которого придётся в ночь с 17 на 18 января. Прогнозируется, что в это время в Москве похолодает до — 25 °C, в Подмосковье — до — 27 °C.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 января в аэропортах Москвы бало задержано и отменено более 20 рейсов.

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