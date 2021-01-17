Москва, , 10:50 — REGNUM Известный врач и телеведущий Александр Мясников назвал главную ошибку при лечении коронавирусной инфекции на дому. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

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По словам Мясникова, лечение коронавирусной инфекции в домашних условиях может нести некоторые риски, а некоторые ошибки могут привести к летальному исходу.

Мясников отметил, что у людей существует «стена абсолютного непонимания» тактики лечения коронавирусной инфекции в домашних условиях. Врач напомнил, что COVID-19 относится к категории острого респираторного заболевания (ОРЗ).

«КОВИД-ОРЗ — болезнь, проходящая сама (как и любое ОРЗ), и требует лишь вспомогательных средств — люди слышат это и кивают только до момента, пока не сталкиваются с КОВИД-ОРЗ сами либо в своих семьях», — пишет Мясников.

Даже некоторые медики, которые заражаются коронавирусом, часто пытаются понять, какое бы лекарство им принять, чтобы избежать осложнений, тогда как зачастую ничего принимать не нужно. Прав будет тот доктор, который ничего не назначит пациенту с легкой формой COVID-19.

Но при этом Мясников пишет, что, конечно, очень трудно не назначить пациенту, который жалуется каждый день на плохое самочувствие, слабость и ломоту в теле, какой-нибудь препарат. В этих случаях довольно часто выясняется, что и температура у больного ниже 38, и никакой одышки нет, и лекарства, в общем-то, ему не нужны — нужно «просто перетерпеть».

Крайне отрицательно Мясников относится к советам, что при лечении COVID-19 на дому надо принимать гормональные препараты и антибиотики. Делать это ни в коем случае нельзя.

Врач должен проявить твердость — напуганный пациент требует какого-то лечения, не понимая, что при нулевом результате может только нанести вред своему здоровью.

«Нельзя в домашних условиях применять для лечения ОРЗ то, чем в больницах лечат тяжелую вирусную пневмонию! Побочные явления могут быть даже фатальны!» — пишет Мясников.

В целом при легком течении COVID-19 Мясников советует употреблять калорийную и легкую пищу, пить побольше жидкости, возможно, принимать жаропонижающие средства. Есть смысл обратить внимание на витамины и микроэлементы, а также интерфероны в виде капель в нос.

Что касается тяжелого течения коронавирусной инфекции, то от него людей из группы риска спасти может только вакцинация.