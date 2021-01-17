Баку, , 10:35 — REGNUM В Азербайджане с понедельника, 18 января, стартует вакцинация населения от SARS-CoV-2, для чего будет применена вакцина CoronaVac, разработанная китайской фармакологической компанией Sinovac Biotech. Об этом со ссылкой на помощника президента республики Шахмара Мовсумова, а также — представителя Минздрава страны Теймура Мусаева, сообщает 16 января ТАСС.

«Принято решение с 18 января начать вакцинацию от коронавируса», — заявил Шахмар Мовсумов.

В свою очередь представитель Министерства здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев, добавил, что вакцинация будет проведена вакциной CoronaVac, разработанной китайской фармакологической компанией Sinovac Biotech. В этих целях Азербайджан заказал четыре миллиона доз вакцины, которые сначала будут доставлены в Турцию, где в лабораториях будут проверены «на соответствие стандартам», а затем — «расфасованы и несколькими партиями завезены в Азербайджан».

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Представитель Минздрава также уточнил, что первая партия китайской вакцины уже доставлена в республику. В первую очередь (на первом этапе вакцинации) будут привиты медицинские работники. А с 1 февраля начнется второй этап вакцинации, в ходе которого будут привиты граждане старше 65 лет.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Азербайджане до 1 апреля 2021 года продлили действие особого карантинного режима.