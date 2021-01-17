Ханты-Мансийск, , 10:25 — REGNUM В Югре за сутки лабораторно подтверждено 226 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 17 января сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений составил в регионе 221 случай.

Основные очаги заражения в регионе на 17 января: Сургут — 30 случаев; Ханты-Мансийск — 22; Нягань — 19; Нижневартовск — 17; Мегион, Югорск — по 13; Советский район, Когалым — по 11.

С начала пандемии в ХМАО число заражений коронавирусом составило на 17 января 44 806 случаев. Излечились 41 134 человека, 612 пациентов с COVID-19 скончались (на три человека более, чем днём ранее).

Коэффициент распространения инфекции в ХМАО на 17 января — 1,14.