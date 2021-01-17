Москва, , 09:51 — REGNUM Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации планирует начать эксперимент по внедрению цифровых водительских прав. Об этом 15 января рассказал заместитель министра цифрового развития России Олег Качанов.

По его словам, в ряде регионов планируется запустить эксперимент по отказу от традиционных водительских прав. Вместо них водитель будет использовать приложение на своем смартфоне, которое будет содержать QR-код с информацией о водительских правах. При этом сотрудники полиции будут иметь специальные считывающие устройства.

Стоит отметить, что водительские права действительно можно случайно забыть, отправившись в поездку, хотя тоже самое может произойти и со смартфоном, однако этот предмет уже прочно вошел в повседневную жизнь человека и на него внимание обращается неизмеримо больше, чем на водительские права.

В каких именно регионах России начнется данный эксперимент Качанов не уточнил.