Киев, , 09:50 — REGNUM На Украине за минувшие сутки зарегистрировали 5990 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил 17 января министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (793), Киевской (362), Запорожской (332), Одесской (330) и Николаевской (328) областях», — уточнил глава украинского Минздрава на своей странице в социальной сети Facebook.

На текущий момент в стране было зарегистрировано 1 млн 160 тысяч 682 носителя SARS-CoV-2, 865 960 из которых выздоровели (8777 человек за сутки), 20 802 — скончались (116 человек за сутки).

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2131 пациент, заболевший COVID-19, был госпитализирован в медицинские учреждения страны.

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Напомним, в предыдущие сутки на Украине зарегистрировали более 7700 случаев заражения коронавирусом, 70 из которых выявили в рядах украинской армии.