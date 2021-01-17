Мадрид, , 08:14 — REGNUM Способность вакцины российского производства «Спутник V» подавить пандемию COVID-19 была оценена испанским изданием французской газеты «Le Monde diplomatique».

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Журналист Федерико Куско пояснил, что скептическое отношение ряда стран Европы к появлению российской вакцины от COVID-19 обусловлена незнанием истории научной традиции в России. Куско отметил, что появление в России высокоэффективной вакцины, разработанной центром имени Гамалеи, было результатом исторической цепочки научных разработок в области вирусологии в РФ.

Журналист напомнил о том, что Советский Союз, преемницей которого стала Россиия, первым в мире искоренил оспу, учёные СССР разработали действенную вакцину против полиомиелита и первыми в мире создали вакцину от гриппа. Однако все эти и другие достижения годами не принимались во внимание в западных странах.

Куско также советует принять во внимание факт, что Россия, в отличие от многих стран мира, не гонится за деньгами и не навязывает свои препараты по астрономическим ценам. По мнению журналиста, «Спутник V» будет распространятся по миру и спустя 50 лет все подозрения в её отношении будут казаться нелепыми, если кто-то вообще вспомнит о них.

Ранее ИА REGNUM сообщало об отклонении запроса на одобрение для экстренного использования российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» национальным агентством по санитарному надзору (Anvisa) в Бразилии.

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