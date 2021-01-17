Москва, , 07:50 — REGNUM Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России планирует провести в некоторых регионах страны эксперимент по использованию мобильных приложений с QR-кодом вместо водительского удостоверения. Об этом сообщил замглавы Минцифры РФ Олег Качанов в ходе Гайдаровского форума.

Автомобильное движение Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Качанов рассказал, что план по использованию мобильного приложения вместо водительского удостоверения уже согласован с МВД России. Планируется, что водители смогут установить на смартфон специальное приложение, генерирующее QR-код со всей информацией, которая содержится в их водительских удостоверениях. Для считывания этих кодов инспекторы ГИБДД будут снабжаться специальными устройствами.

Замминистра добавил, что эксперимент может быть запущен уже в 2021 году в нескольких пилотных регионах России. Конкретные регионы, в которых планируется запуск этого эксперимента, Качанов не указал.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2021 года Министерство здравоохранения РФ упростило процедуру оформления первичной медицинской документации, разрешив хранить информацию только в электронной форме.

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