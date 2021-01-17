Вашингтон, , 07:17 — REGNUM Дополнительные меры безопасности вводятся в тюрьмах США в преддверии инаугурации избранного президента страны Джозефа Байдена. Об этом 17 января сообщает пресс-служба федерального бюро тюрем США.

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В частности, будут ограничены контакты заключённых с членами их семей, а также будет запрещено покидать камеры большую часть дня. Поясняется, что данная мера безопасности была предпринята «в свете текущих событий в стране» и «для поддержания безопасности и упорядоченного функционирования наших учреждений, а также для обеспечения бесперебойной безопасности нашего персонала, заключенных и общественности».

При этом уточняется, что меры введены на короткий период, в течение которого заключённым будет предоставлен доступ к электронной почте и телефону. Причина ввода ограничений в тюрьмах не сообщается, но ряд СМИ связал её в предстоящей инаугурацией Байдена.

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