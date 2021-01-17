Вена, , 06:46 — REGNUM Жёсткие ограничения, введённые в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, продлили власти Австрии. Об этом 17 января сообщает «Австрийское агентство печати».

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Специалисты в сфере здравоохранения настоятельно рекомендовали властям Австрии оставить в силе действующие в стране жёсткие ограничения ещё на несколько недель в связи с появлением нового штамма коронавируса в Великобритании. После консультаций с руководителями регионов страны правительство Австрии приняло решение о продлении режима жёстких ограничений до 7 февраля.

Начиная с 8 февраля запланировано начать постепенный выход из режима ограничений. Будут открыты торговые центры, музеи и предприятия сферы услуг. При этом граждан обяжут носить в закрытых помещениях и в местах массовых скоплений людей профессиональные респираторные маски, а также соблюдать обязательную дистанцию.

Напомним, жёсткий карантин действует на территории Австрии с 26 декабря до 24 января. В стране закрыты школы, предприятия общественного питания и сферы услуг, учреждения культуры.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Австрии в ближайшие недели ожидаются «сложнейшие фазы пандемии».

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