Данила Уськов, 17 января 2021, 09:49 — REGNUM Сегодня, когда мы наблюдаем за мутацией не только западного капитализма, но и всей западной культуры в целом, поражаешься на сколько все-таки Россия свободная страна, которая остается таковой даже после катастрофы перестройки и крушения СССР! О, разумеется, эта свобода носит очень относительный, ущербный характер, а процессы, идущие в стране вот уже целых тридцать постперестроечных лет, сугубо регрессивны. Однако, подчеркну еще раз, все познается в сравнении.
Да, мы не имеем собственной стратегии и своего виденья будущего и, следуя мировым трендам, постепенно вводим у себя и цифровизацию, и «дистанционку», и бредовые карантинные меры, и многое другое. Однако несомненный факт состоит в том, что Россия, не то чтобы сопротивляется мировым тенденциям, но, очевидно, их тормозит. Это торможение носит стихийный, а не волевой характер, что, конечно, очень плохо, но именно стихийность этого торможения говорит о том, что внутри России упорствует что-то такое, что глубоко укоренено в русской культуре. Стало быть, определенные слагаемые русской идентичности до сих пор существуют и их не удалось сломать до конца за весь постсоветский период, что дает надежду на то, что, если эти слагаемые правильно реанимировать и сделать на них ставку, они могут стать живым фундаментом для появления стратегии и возможности будущего.
Испокон веку люди русской культуры жили на огромных территориях. При всех режимах, крепостном праве и многом другом у сильного русского мужика всегда оставалась возможность заткнуть за пояс топор и отправиться куда глаза глядят. Эта возможность именовалась на Руси словом «воля» и ей, в частности, посвящены гениальные строки Пушкина:
«На свете счастья нет, но есть покой и воля.
Давно завидная мечтается мне доля —
Давно, усталый раб, замыслил я побег
В обитель дальнюю трудов и чистых нег».
Но русская свобода коренится не только в необъятных просторах нашей родины, с которыми, как мы видим у Пушкина, прочно сопряжена русская культура, но и в самой культуре, основной ценностью которой всегда была целостность, холизм — приоритет целого над частями.
Разумеется, холизм хорошо известен и западной культуре. В, пожалуй, самой великой из когда-либо написанных трагедий — «Гамлете» главный герой ведет следующий диалог с королевским прислужником Озриком об одном из героев — Лаэрте:
Гамлет противопоставляет перечислительному, арифметическому подходу Озрика целостность, которая способна видеть «душу великой сущности», ибо целостность — удел свободного человека, а не раба. Поэтому Гамлет называет Озрика «мошкой» и дает ему следующую характеристику:
В этой характеристике Гамлет следует древнейшему представлению о рабе и господине, которое коренится в разделении труда. Согласно этому представлению, целостность — удел свободного человека и господина, а частичность — удел раба, а раб — это не человек, а вещь или животное.
Однако в русской культуре этот аристократический удел целостности и свободы был мечтою всех и для всех. Поэтому не случайно в 1917 году Россия приняла марксистскую идею коммунизма, в основе которой лежало преодоление разделения труда и соединение с «родовой сущностью» каждого человека, что в свою очередь соответствовало вековым русским чаяньям.
Но, как нетрудно догадаться, такие холистические чаянья и искания русского народа не могли не породить массу проблем и великую русскую драму, а также трагедию русской интеллигенции. Сохраняя этот ценнейший холистический потенциал, русская культура либо совсем отвергала, либо принимала «скрипя зубами» все то, что имело своим основанием разделение труда и дробило целостность существования. Все проблемы, связанные с модернизацией России, начиная с Петра и до наших дней, в своем основании имеют именно эту коллизию неприятия частичности. И именно поэтому только большевикам удалось явить миру «русское чудо», ибо они предложили русским такой проект развития, который сочетал в себе и развитие, и целостность. Когда же в 1991 году СССР рухнул — мы вновь оказались у «разбитого корыта», причем, как ни странно, отчасти виновной в этом событии оказалась все та же русская жажда целостности.
По поводу этой русской драмы, которая уже насчитывает как минимум целое тысячелетие, в научном журнале «Россия XXI век» в 2019 году была опубликована замечательная статья Юрия Вульфовича Бялого «Звезда или смерть русской интеллигенции». В этой статье Юрий Вульфович сначала разделяет понятия интеллигента и интеллектуала:
И далее:
Интеллектуал — это не Гамлет, а продукт разделения труда, который занимает в этом разделении свое место, не думая о целом, ибо такое думание только помешало бы его работе. А интеллигент — качественно иное явление. Бялый пишет:
Говоря об интеллигентности, Бялый максимально расширяет это понятие и делает его не только прерогативой некоей прослойки, но широких слоев думающих и «бормочущих» русских людей, которые наиболее ярко проявляют «самость» и «особость» России:
Нужно ли говорить, что столь широкая интеллигентность в основном имела отнюдь не гамлетовское качество целостности, что приводило к соответствующим последствиям и отношениям с властью и государством? По этому поводу Бялый пишет:
Данная проблема в политической истории России решалась при помощи «шапки» метаидеологии (Москва — Третий Рим, коммунизм и т. д), которой «накрывали» всю эту многоликую бормочущую массу. При этом некомплементарные общей идеологии «смысловые шлаки» и их носителей власть часто репрессировала. Такая система держалась некоторое время — до тех пор, пока общая национальная идеология находилась на должном уровне нагрева — и потому большинство «бормотунов» все же готово было с ней мириться и ей служить. Однако по мере остывания национальной идеи постепенно приходило время для новой смысловой смуты, которую кратно усиливали интеллигентские недовольные бормотания, на которые, в свою очередь, власть начинала реагировать соответствующе. Бялый так описывает данный процесс:
А следом за этим процессом наступает кризис государственности, который либо приводит к обрушению безлюбого государства, что между прочим происходило в XX веке аж два раза, либо какая-то группа вовремя предъявляет новую метаидею или каким-то чудом умудряется накалить до нужного уровня старую, при помощи чего успевает подхватить падающую государственность. Бялый далее пишет:
Интеллигенция в самом широком смысле слова, будучи холистичной, а значит и державной, и имперской по определению, часто сама же и разрушает российскую государственность. Именно в этом состоит трагедия России и самой интеллигенции. В основе же этой трагедии лежит «прослоечный» характер сознания большинства российских интеллигентов. Они отнюдь не Гамлеты и не Пушкины и никак не научатся ими становиться — вот в чем проблема.
Но у этой проблемы есть еще одно отягчающее обстоятельство. Юрий Вульфович в своей статье называет интеллигенцию 60-х годов «полухолистичной». То есть мы еще плюс ко всему имеем процесс интеллигентского вырождения: постепенного отказа прежде всего верхнего, наиболее образованного интеллигентского слоя от холизма. Часть этого верхнего слоя после перестройки пошла в услужение к новым хозяевам жизни, то есть стала интеллектуалами и стала заниматься смыслами по принципу «чего изволите».
Однако низовая интеллигентность, хотя и была сильно потрепана в постперестроечные годы, не исчезла. Русское холистическое бормотание еще слышно. Собственно, это и есть главный ресурс России в XXI веке, если только, конечно, его удастся вывести на необходимый уровень, который позволит преодолеть извечную трагедию интеллигенции и российской государственности.
«На пороге новой эры императивного холизма Россия — один из последних смысловых ресурсов и шансов мира», — такими словами завершает свою статью Юрий Бялый. И в этом он совершенно прав, ибо нехолистичных способов жизни Россия просто не знает, а в ближайшем будущем можно будет жить либо холистично, либо никак…