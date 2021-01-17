Тюмень, , 04:53 — REGNUM В больницах Тюменской области растёт число врачей. Об этом порталу 72.ru сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

Если в медучреждениях области в 2018 году году трудились 5878 врачей, то в начале 2021 года их число увеличилось до 6203.

Руководитель областного департамента здравоохранения Наталья Логинова уточнила, что число врачей и младшего медперсонала увеличилось в областной клинической больнице №1 и в в областной инфекционной. В госпитале для ветеранов войн врачей стало меньше, численность младшего персонала осталась неизменной. В перинатальном центре Тюмени численность штата практически не изменилась.

Отметим, что по ранее опубликованным данным регионального департамента здравоохранения, в 2019 году в тюменских больницах трудились 6,2 тыс. врачей. То есть за год их численность осталась неизменной. Как отмечают в ведомстве, дефицит врачебных кадров в регионе покрывается целевой подготовкой студентов Тюменского государственного медицинского университета. Кроме того, в регионе закреплению медицинских работников на местах способствуют предоставление жилых помещений из специализированного жилищного фонда, социальной выплаты на приобретение жилья, возмещение расходов по найму жилья молодым специалистам, и другие денежные выплаты и единовременные компенсации.