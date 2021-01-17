Бразилиа, , 04:10 — REGNUM Запрос на одобрение для экстренного использования российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» отклонило национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) в Бразилии. Об этом 17 января сообщает пресс-служба регулятора.

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Компания Uniao Quimica, которая стала партнёром Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) сделала в конце декабря 2020 года запрос в Anvisa по поводу разрешения на проведение в Бразилии третьей фазы клинических испытаний «Спутника V». Такое условие является обязательным для получения разрешения на экстренное применение вакцины.

Запрос был возвращён компании Uniao Quimica как не удовлетворяющий минимальным критериям. В частности, из-за отсутствия разрешения на проведение третьей фазы клинических испытаний. Кроме того, не был соблюдён регламент встреч компании с Anvisa и управлением лекарственных средств и биологических продуктов.

Напомним, запрос на временное экстренное использование 10 млн доз российской вакцины от COVID-19 был зарегистрирован Uniao Quimica и РФПИ 15 января. Регулятор, в свою очередь, уточнил, что с 4 января ожидает недостающую информацию, необходимую для выдачи разрешения на проведение третьей фазы клинических испытаний.

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