Женева, Швейцария, , 22:21 — REGNUM 688 015 новых случаев заражения коронавирусом (SARS-CoV-2) выявили в мире за последние сутки, общее число выявленных на планете Земля инфицированных составило 92 506 811 человек. Такие данные приводит 16 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Сообщается также, что общее число подтверждённых летальных случаев в мире возросло до 2 001 773, за сутки на планете скончались ещё по меньшей мере 14 718 пациентов с COVID-19.

Напомним, днём ранее в ВОЗ сообщали о выявлении более 700 тыс. новых случаев заражения коронавирусом за сутки.

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