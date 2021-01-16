Москва, , 21:42 — REGNUM Более 150 представителей Вооруженных сил (ВС), которые ранее заболели COVID-19, выздоровели за прошедшие сутки в Российской Федерации. Об этом 16 января говорится в информационном бюллетене Минобороны России.

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«За прошедшие сутки в ВС РФ после прохождения лечения выздоровел 151 военнослужащий, — говорится в сообщении. — Общая численность выздоровевших … увеличилась до 25 825 человек».

Как передавало ИА REGNUM, 16 января федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что более 24 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2 выявили за прошедшие сутки в Российской Федерации.

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