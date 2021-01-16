Москва, , 21:27 — REGNUM Российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» может быть зарегистрирована в Перу в течение месяца, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

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"Российскую вакцину могут зарегистрировать в стране уже в течение месяца», — сообщили в фонде.

В РФПИ уточнили, что ведут переговоры с министерством здравоохранения Перу.

Как сообщало ИА REGNUM, вакцина от COVID-19, разработанная в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Министерства здравоохранения России, была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года и стала первым подобным препаратом в мире. Она получила название «Спутник V».

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