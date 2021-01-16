Буэнос-Айрес, , 21:18 — REGNUM В Аргентине выявили первый в стране случай заражения новым штаммом коронавируса, который ранее был обнаружен в Великобритании. Об этом 16 января сообщил министр науки и технологий Аргентины Роберто Сальварецца в своём Twitter.

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«(В Аргентине) выявили прибывшего из-за границы путешественника с британским вариантом SARS-CoV-2», — написал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ВОЗ заявили, что «британский» штамм коронавируса распространился уже в более чем 20 странах Европы.

На данный момент про этот штамм известно, что он более контагиозен (заразен) и, соответственно, распространяется быстрее. Сам характер заболевания, которое вызывает этот новый штамм, не отличается от того, что вызывает первоначальный штамм.

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