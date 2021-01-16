Москва, , 20:32 — REGNUM Заявление и. о. министра обороны США Кристофера Миллера о том, что «с профессиональным уважением» относится к российским военным, которые, по его словам, смогли хорошо выступить при плохих изначальных условиях, вызвало реакцию в интернете. Пользователи выразили свою точку зрения 16 января в социальной сети Facebook.

«Всегда думала, что они придуриваются, нарочно подбирают таких консультантов по России, что им муть несут. Или у них дефицит кадров? Не понимаю. Как что ляпнут…», — пишет Oksana R.

Многие пользователи не поверили в миролюбивый тон со стороны представителя Пентагона. Они уверены, что США в любой момент может вставить «нож в спину» России.

«Плевать России на их враньё и деланное уважение. Если надо будет, пистон вставят …», — считает Андрей Л.

Некоторые предположили, что заявление Миллера носит стратегический характер и имеет под собой некий план. Пользователи выразили своё волнение по поводу того, что руководство России может пойти на поводу США.

«С дальним прицелом сказанул. Надеется, что «пронесёт». И, ведь, пронесёт же!», — поделился мнением Алексей Н.

Нашлись и те пользователи, которые напомнили о том, что некоторые американские военное тоже «уважительно» говорили о советских военных. В результате страна развалилась, пишут они.

«Стрёмное это заявление. В 89-м году американский адмирал распинался о лучшем в мире военно-морском училище (Голландия в Севастополе), в 93-м его почти полностью уничтожили», — написал Алексей Л.

Напомним, 16 января и. о. министра обороны США Кристофер Миллер заявил, что «с профессиональным уважением» относится к российским военным, которые, по его словам, смогли хорошо выступить при плохих изначальных условиях.