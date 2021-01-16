Москва, , 20:27 — REGNUM Шуточное заявление певца Михаила Шуфутинского о том, что он якобы действительно является агентом Кремля, в ответ на угрозы запрета на въезд ему в Литву, вызвало бурное обсуждение в интернете. Пользователи выразили своё мнение 16 января в социальной сети Facebook.

«Как они могут? Он же американец! … Они что там, против Америки что ли восстали, окаянные?» — написал Феофан П.

Многие пользователи считают, что российские артисты должны понимать, куда они едут выступать.

«А почему они едут в те страны, народ которых не уважают, пренебрегают законами и нормами этих стран?» — пишет Оля С.

Некоторые комментаторы предположили в шутку, что правительство Литвы просто «заботится о своих гражданах».

Тем не менее нашлись и те пользователи, кто призвал руководство стран перестать ассоциировать артистов и спортсменов из России с российским руководством. Они считают, что музыка и спорт находятся вне политики.

«Искусство, спорт должны всегда быть вне политики. Очень жаль, что люди не понимают этого. Артисты должны радовать своих почитателей, а спортсмены — болельщиков. Какая разница откуда они и какой национальности? Что за бред?» — задаётся вопросом Нара А.

Напомним, 16 января певец Михаил Шуфутинский в шутку заявил о том, что он якобы действительно является агентом Кремля, в ответ на угрозы запрета на въезд ему в Литву.