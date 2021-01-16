Лондон, , 19:57 — REGNUM 41,3 тыс. новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 выявили за минувшие сутки на территории Великобритании. Об этом 16 января свидетельствуют обнародованные на сайте правительственной информации данные.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: конкуренция вакцин и новые локдауны — трансляция»

По последним данным, общее число выявленных заразившихся коронавирусом в стране в результате этого стало составлять 3,35 млн.

Также сообщается, что 1 295 пациентов с COVID-19 скончались в Великобритании за минувшие сутки и потому суммарное количество летальных исходов на данный момент составляет более 88 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, более 48,6 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией было выявлено за сутки в Британии днем ранее.

Читайте также: В Великобритании за сутки выявили свыше 48,6 тыс. носителей SARS-CoV-2