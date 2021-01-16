Москва, , 19:49 — REGNUM Заявление доктора военных наук Константина Сивкова о том, что для того, чтобы российским войскам уничтожить американский авианосец, его необходимо заманить в зону досягаемости береговых ракетных комплексов большой дальности, вызвало неоднозначную реакцию в интернете. Пользователи оставили свои комментарии 16 января в социальной сети Facebook.

«А авианосец сможет подойти к берегам России, он что невидимый?», — задаётся вопросом Влад К.

Многие пользователи отметили тот факт, что вся суть авианосца заключается в том, чтобы наносить удары авиацией, которая транспортируется на его борту, в то время, как само судно находится на достаточном отдалении от береговой линии.

«Автора не смущает очевидная глупость? На то он и авианосец, чтобы не подходить к берегу противника», — пишет Юрий З.

Некоторых комментаторов крайне смутило подобное обсуждение темы. Они уверены, что американские ВМС знают о тех угрозах, которые сулят их авианосцу в случае, если он подойдёт слишком близко к берегу враждебного государства.

«Автор не имеет никакого понятия о тактике войны на море, авианосец нет смысла топить, авианосцы имеют мощное боевое охранение, при отсутствии превосходства на море это не реально, но повреждение взлетной полосы превращает авианосец в консервную банку с полной невозможностью боевого применения», — считает Сергей Щ.

Ряд пользователей начали придумывать различные альтернативные варианты того, как можно потопить американский авианосец.

«Может на абордаж выгоднее взять?», — шутит Игорь М.

Напомним, 16 января доктор военных наук Константин Сивков в статье для «Военно-промышленного курьера» сообщил о том, что для того, чтобы российским войскам уничтожить американский авианосец, его необходимо заманить в зону досягаемости береговых ракетных комплексов большой дальности.