Салехард, , 19:38 — REGNUM На Ямале за сутки подтверждено 112 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 16 января сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее в регионе зафиксировали суточный прирост заражений в 110 случаев.

Основные очаги заражения на 16 января в ЯНАО: Губкинский — 10; Новый Уренгой — 12 случаев; Надымский район — 13; Ноябрьск — 11.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 16 января 34 290 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 28 444 человека, 362 пациента с COVID-19 скончались.