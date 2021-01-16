Оренбург, , 19:34 — REGNUM В Оренбургской области за 15 января выявили ещё 176 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

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С начала пандемии в регионе было обнаружено 31 523 заразившихся. Выздоровели 27 870. В больницах находятся 1080 пациентов с COVID-19. Из них у 255 состояние тяжёлое.

В Оренбуржье от ковида за сутки зафиксировали смерть ещё пяти человек, а за весь период пандемии уже 410.