Москва, , 19:45 — REGNUM Вступление в силу нормы закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», согласно которой сфера обслуживания на территории страны переходит на украинский язык, вызывало реакцию в интернете. Пользователи выразили своё мнение 16 января в социальной сети Facebook.

«Русским … крыть будут. Не смогут по-другому», — считает Наталья З.

Многие пользователи отметили, что с уважением относятся к праву Украины распоряжаться своим языком, но запрещать общаться на других является несправедливой мерой.

«Право Украины на свой язык считаю абсолютным, но что резануло, так это слово запрет. Мы живем в мире, в котором переплелось огромное количество наций, языков, культур, да банально кухонь. И пусть каждый живёт так, как ему удобно. Не дело государства это регулировать», — пишет Алексей А.

Некоторые комментаторы пришли к мнению, что такие изменения могут привести только к оттоку из страны граждан, не владеющих украинским. Они уверены, что принцип гостеприимства противоречит всевозможным запретам.

«А если я приезжая и не знаю украинского? Получается, что я не поеду отдыхать в Украину. В Египте, Турции и т.д. Везде говорят на разных языках, поэтому туда все едут с удовольствием», — написала Ириша Б.

Некоторые пользователей отметили, что даже в Восточной Европе, где к гражданам России зачастую относятся с пренебрежением, не дошло ещё дело до того, чтобы запрещать общаться на русском языке в сфере обслуживания.

«Как хорошо, что у нас в Эстонии такого нет. Штраф за обслуживание на русском. Что бы тогда делали те же украиночки, что стоят за прилавками на рынках?», — задаётся вопросом Meruet M.

Напомним, 16 января на Украине вступила в силу норма закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», в соответствии с которой вся сфера обслуживания переходит на украинский.