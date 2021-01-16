Челябинск, , 19:26 — REGNUM В Челябинской области идёт строительство второй очереди новой инфекционной больницы, открытой в ноябре. Об этом сообщила журналистам первый вице-губернатор региона Ирина Гехт.

Как пишет Накануне.Ru, речь идёт о трёх корпусах, всего это почти 250 коек. Уже забиты почти все сваи. К концу марта вторую очередь могут сдать. Гкхт надеется на то, что после этого ещё часть больниц удастся вернуть в плановый доковидный режим работы.

Как сообщало ИА REGNUM, больница открылась 11 ноября. В ней лечатся пациенты с коронавирусом.