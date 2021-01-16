Москва, , 19:42 — REGNUM Заявление специалиста по особо опасным инфекциям и врача-иммунолога Владислава Жемчугова, в котором он предложил включить в трудовой договор пункт о вакцинации для тех, кто контактирует с большим количеством людей, обсудили пользователи в интернете. Граждане выразили свою точку зрения 16 января в социальной сети Facebook.

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«Навязчивое продавливание вакцинирования скорее напоминает отвлечение социума от чего-то более важного», — считает Андрей М.

Многие пользователи встретили такое предложение крайне негативно. По их мнению, вместо того, чтобы обеспечить безопасность людей, возникнет ситуация, в которой граждан России начнут делить «на смиренных и не смиренных».

«Я правильно понимаю, если человек всю жизнь учился и имеет огромный багаж знаний, но без прививки, то ему просто предопределено быть дворником?!», — поделилась мнением Marina S.

Некоторые комментаторы пришли к выводу, что такие радикальные предложения со стороны работников медицинской сферы создают совершенно обратный эффект. Они убеждены, что такие идеи создают «напряжённость в обществе».

«Тот «чудо-специалист» в статье приводит в пример Грачевского. А ничего, что у него рак кожи был? … Такое повальное насаждение вакцинации вызывает обратный эффект», — написала Нина К.

Нашлись и те, кто указал на то, что существуют люди, которым банально противопоказана вакцина против COVID-19. Такие люди могут попасть в список нежелательных работников, считают пользователи.

«Есть люди с хроническими заболеваниями, которым нельзя прививаться! Это есть в инструкции по вакцине «Спутник V», — пишет Владимир П.

Напомним, 16 января специалист по особо опасным инфекциям и врач-иммунолог Владислав Жемчугов предложил включить в трудовой договор пункт о вакцинации для тех, кто контактирует с большим количеством людей.