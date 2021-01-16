Санкт-Петербург, , 19:30 — REGNUM За последние сутки в Петербурге к медикам обратились 3636 пациентов с лабораторно подтвержденным COVID-19. Это на 78,85% больше, чем было в такой же субботний день на предыдущей неделе. Об этом говорится в распространенной 16 января информационной справке Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.

Врач общается с пациентом Александр Куликов © ИА REGNUM

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Напомним, 15 января рост обращений к петербургским медикам был еще более впечатляющим — на 181,5% по сравнению с аналогичным днем предыдущей недели, 8 января.

По данным координационного совета, количество госпитализированных за сутки составляет 718 человек (минус 1% к уровню недельной давности). Суточное число выписанных увеличилось на 20,9%, количество активно больных с ковидом (в стационарах и амбулаторно) сократилось на 4%.

«В ближайшие два дня заканчивается средний инкубационный период заболевания после длительных выходных. Контакты между жителями стали чаще и теснее внутри трудовых коллективов, в транспорте, в общественных местах. Поэтому возможен рост числа заболевших и направлений в стационары», — отмечают аналитики Межведомственного совета.

Они констатируют, что прослойка привитых от коронавируса и переболевших ковидом жителей, которая блокирует дальнейшее распространение инфекции, постепенно увеличивается, «но она пока еще недостаточно велика для существенного снижения распространения инфекции», поэтому «количество активных больных остается высоким» и «циркуляция вируса продолжается».

По данным на 16 января, в Санкт-Петербурге свободны 3160 коек для пациентов с COVID-19 и пневмонией, что составляет 25,3% от общего коечного фонда, развернутого для таких пациентов (всего 12 488 коек).

Напомним, за 15 января в Петербурге зафиксировано 3253 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Умерли 67 человек, выздоровели 3625 человек. Всего с начала пандемии в городе выявлен 294 161 случай заражения. От COVID-19 скончались 8788 человек. Выздоровели 184 063 человек.

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