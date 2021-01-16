Москва, , 19:13 — REGNUM Заявление главы комиссии, олимпийской чемпионки по фехтованию Софьи Великой о том, что комиссия спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) предложила исполкому ОКР использовать в качестве музыкального сопровождения для российских спортсменов вместо гимна России на Олимпиадах в ближайшие два года композицию «Катюша», вызвало обсуждение в интернете. Пользователи выразили своё мнение 16 января в социальной сети Facebook.

«А лучше гимн СССР. Всё-таки правопреемница», — пишет Andrey U.

Многие пользователи пришли к мнению, что использование данной композиции во время Олимпийских игр станет для российских спортсменов сильным шагом. Они уверены, что замена является достойной.

«Если «Катюшу» споют, то суд очень пожалеет о своём решении. Подпевать будет весь стадион», — написала Нина В.

Некоторые комментаторы наотрез отказались от идеи участия российских спортсменов на Олимпийских играх, где им будет запрещено использование гимна страны и её флага. Они считают такое участие унизительным.

«Надо отказаться от участия, а не музыку подбирать! Есть государственный флаг, гимн и никакие варианты, заменяющие это, неприемлемы!», — считает Irina Z.

Ряд пользователей пришли к мнению, что запрет спортсменов из России принимать участие в соревнованиях без гимна и флага является несоразмерной мерой. Они уверены, что против России ввели несправедливое решение.

«Конечно, в применении допинга были замечены многие спортсмены из разных стран, но такие санкции в отношении России мне кажутся перебором. И вообще альтернатива нужна многим международным организациям, как в области спорта, так и политики», — поделился мнением Иван М.

Напомним, 14 января глава комиссии, олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая заявила о том, что комиссия спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) предложила исполкому ОКР использовать в качестве музыкального сопровождения для российских спортсменов вместо гимна России на Олимпиадах в ближайшие два года композицию «Катюша».