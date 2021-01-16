Калуга, , 19:13 — REGNUM В Калужской области за сутки подтверждено три летальных исходов среди пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 16 января корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию областного оперштаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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От осложнений, вызванных COVID-19, умерли житель Козельского района 1956 года рождения, житель Жиздринского района 1960 года рождения, житель Калуги 1955 года.

Всего с начала пандемии в регионе скончался 201 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.

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