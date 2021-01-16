Курган, , 18:50 — REGNUM В Курганской области за сутки лабораторно подтверждено 112 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 51 зарегистрирован в Кургане, сообщает 16 января региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений составил в Зауралье 116 случаев.

Всего с начала пандемии в регионе, по данным штаба, на 16 января выявлено 13 820 случаев заражения коронавирусом. По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе вылечились 11 992 человека, 202 пациента с COVID-19 скончались.