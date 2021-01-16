Москва, , 18:59 — REGNUM Заявление бывшего президента Украины Леонида Кравчука о том, что Москве и Киеву нужно «договариваться» по вопросу Крыма, чтобы разрешить все противоречия между государствами, вызвало бурное обсуждение в интернете. Пользователи выразили своё мнение 16 января в социальной сети Facebook.

Леонид Кравчук Michał Józefaciuk

«А что, их кто-то приглашает к диалогу?», — задаётся вопросом Michael D.

Многие пользователи не нашли никаких возможностей, что России договорится с Украиной по теме Крыма. Они уверены, что вопрос принадлежности полуострова закрыт навсегда и подниматься больше не будет.

«Детский лепет. Вопрос Крыма Россией закрыт. Так что если и придется искать компромисс, то только украинцам между собой», — считает Boris S.

Некоторые же пришли к мнению, что единственным вариантом того, чтобы Крым и Украина вновь сблизились, является присоединение территорий всей страны к Российской Федерации.

«Присоединить Украину к Крыму?», — пишет Александр Д.

Нашлись и представители Украины, которые оказались возмущены тем, что Кравчук решил говорить от лица всего украинского народа. По их мнению, он не имеет такого права.

«А кто его уполномочивал говорить от имени всего народа? И что он там, интересно, вещает от нашего имени?», — задаётся вопросом Павел П.

Напомним, 14 января первый президент Украины Леонид Кравчук заявил о том, что Москве и Киеву нужно «договариваться» по вопросу Крыма, чтобы разрешить все противоречия между государствами.