Москва, , 19:09 — REGNUM Временное ограничение доступа к учётной записи российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» в социальной сети Twitter вызвало реакцию среди интернет-сообщества. Пользователи оставили свои комментарии 16 января в соцсети Facebook.

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«Очередная доказуха, что все СМИ, ТV, соцсети контролируются или регулируются. О какой свободе слова может идти речь? Тебе позволено ровно столько, чтобы не пересечь грань дозволенного», — пишет Эдуард Ц.

Многие пользователи связали данный инцидент с тем, что в последнее время против российской вакцины организовалась компания по её очернению. Они считают, что, несмотря на всё это, отечественный препарат всё равно «найдёт дорогу» к своему покупателю.

«Лишний раз убеждаюсь, что Россия и всё российское, как кость в горле у всех. Собаки лают, караван идёт», — написала Мария К.

Некоторые комментаторы предложили дать ответ руководству соцсети в виде полного запрета работы данного сервиса на территории Российской Федерации. Они считают, что если сайт останется без дохода с российской рекламы, то в следующий раз другие компании сильно задумаются о том, чтобы блокировать аккаунты из России.

«Заблокировать этот твиттер … Пусть попляшут без нашей рекламы. Т. е. ввести против них санкции, т.к. это уже торговая война по вакцине», — поделилась мнением Галина С.

Нашлись и те, кто наоборот, обрадовался данной новости. По их мнению, для российской вакцины блокировка учётной записи стала, по сути, рекламой, что приведёт только к тому, что о препарате узнает куда больше людей.

«Отличная реклама для нашей вакцины! Молодцы! Российская вакцина самая лучшая и безопасная!», — считает Lina K.

Напомним, 14 января руководство социальной сети Twitter ограничило доступ к учётной записи российской вакцины от коронавируса «Спутник V».