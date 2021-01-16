Токио, , 18:25 — REGNUM В Японии в период с июля по октябрь 2020 года количество самоубийств выросло на 16% по сравнению с периодом февраль-июнь прошлого года. Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на Токийский институт здоровья.

Отмечается, что психологической разгрузке граждан Японии во время первой волны коронавируса способствовали государственная денежная помощь, сокращение рабочего дня и переход на онлайн-обучение.

Однако причины роста количества самоубийств во время второй волны специалисты пока не установили.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября 2020 года генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като призвал использовать горячие службы психологической поддержкой, чтобы предотвратить самоубийства, число которых в стране растёт.

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