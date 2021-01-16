Киев, , 17:45 — REGNUM 70 новых случаев инфицирования SARS-CoV-2 было зарегистрировано за сутки в вооруженных силах Украины (ВСУ). Об этом сообщили 16 января в командовании медицинских сил ВСУ.

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«За прошедшие сутки зарегистрировано 70 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, — говорится в сообщении. — Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 7 человек».

Отмечается, что на текущий момент в ВСУ коронавирусом инфицированы 788 человек. С начала пандемии 14 098 инфицированных выздоровели, 38 — скончались.

Как передавало ИА REGNUM, 16 января министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что на Украине суточный прирост выявленных заражений SARS-CoV-2 составил 7729 новых случаев.

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