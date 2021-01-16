Санкт-Петербург, , 17:51 — REGNUM По состоянию на субботу, 16 января, в Санкт-Петербурге вакцинацию от коронавируса прошли 21 872 человека. Полностью закончили прививочный цикл, состоящий из двух доз, пока всего 3475 человек, сообщили в Смольном.

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В числе привитых 7042 петербуржца старше 60 лет, находящихся в группе риска по ковиду. Также из числа приоритетных для вакцинации групп населения привиты 3656 медицинских работников, 2954 работника образования, 648 социальных работников, 479 сотрудников силовых структур.

За 15 января первую дозу вакцины получили 1987 человек, что стало рекордным суточным показателем с начала прививочной кампании. Вторая прививка сделана 883 горожанам.

«За весь период в Петербург поступило 42 692 дозы вакцины. Все они развезены по поликлиникам, в которых есть прививочные пункты», — отчитались городские власти.

Напомним, к имеющимся 70 пунктам в ближайшее время должно добавиться еще не менее 30-ти. До конца января в город должны поступить еще порядка 66 тыс. вакцины «Спутник V».

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