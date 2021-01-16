Москва, , 17:08 — REGNUM Председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата Русской православной церкви (РПЦ) митрополит Волоколамский Иларион призвал верующих отказаться от погружения в прорубь в 2021 году.

«В нынешней ситуации, когда свирепствует вирус, когда у многих людей организм ослаблен я бы никому из православных верующих не рекомендовал погружаться в прорубь», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в главном управлении МЧС по Московской области сообщали, что время во время купания в ледяной купели лучше ограничить одной минутой. Напомним, крещенские купания в различных регионах России в 2021 году будут организованы с учётом эпидемиологической ситуации.

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