Владимир, , 16:32 — REGNUM Во Владимирской области 16 января подтверждено 157 новых случаев заражения коронавирусом — на один меньше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в области были зарегистрированы 21 тыс. 192 носителя вируса. После выздоровления были выписаны 18 тыс. 568 пациентов, в том числе 152 человека — за последние сутки.

За весь период скончались 578 человек. Восемь новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.