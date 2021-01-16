Берн, , 16:13 — REGNUM В Швейцарии в возрасте 57 лет скончался председатель совета директоров Edmond de Rothschild Holding Бенджамин де Ротшильд. Об этом сообщает La Tribune.

«Ариан де Ротшильд и её дочери с прискорбием сообщают о смерти мужа и отца, Бенджамина де Ротшильда, после сердечного приступа в семейном доме в Преньи (Швейцария)», — сообщила семья банкира.

Отмечается, что похороны пройдут в семейном кругу.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря в Бразилии умер считавшийся самым богатым банкиром в мире финансист Джозеф Сафра. Сафра, гражданин Бразилии ливанского происхождения, управлял одной из крупнейших в мире финансовых империй.

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