Тюмень, , 15:47 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 168 случаев заражения коронавирусом. Об этом 16 января сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 166 случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 16 января коронавирусом заразились 25 903 человека. Выздоровели 24 326 человека, скончались 226 пациентов с COVID-19.